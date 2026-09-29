Yıkım gecikince çağrı yükseldi: Adıyaman'da risk altındaki yapılar

Yıkımı bekleyen yapılar:

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden üç yılı aşkın süre geçmesine rağmen Adıyaman kent merkezinde ağır hasarlı bazı binalar hâlâ ayakta. Kolon ve kirişlerdeki ağır hasar yapıları kullanılamaz hale getirirken, bu yapıların dokunulmadan bekletilmesi mahalle sakinlerinde ve çevredekilerde sürekli bir kaygı oluşturuyor.

günlük yaşamı tehdit eden görüntüler:

Kentin farklı noktalarında bulunan, taşıyıcı elemanlarında gözle görünür çatlaklar ve hasarlar olan binalar, özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde risk oluşturuyor. Vatandaşlar, ’Her gün bu binaların yanından geçiyoruz, ne zaman tehlike çıkaracağını bilemiyoruz’ diyerek kaygılarını dile getiriyor. Yolların ve ortak kullanım alanlarının yanında duran bu yapılar, olası bir yeni sarsıntıda tehlike yaratma ihtimali barındırıyor.

Bazı adreslerde hasarlı olduğu belirtilen yapılarda yaşamın devam etmesi ayrıca ayrı bir endişe kaynağı. Kirişlerinde gözle görülen bozulma ve çatlaklar olan binalarda kalanların ve çevrede bulunanların can güvenliği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

yıkım sürecinde gecikmenin nedenleri ve beklentiler:

Yerel sakinlerin aktardığına göre yıkım ihalesini alan özel firmaların işe başlamaması, sürecin uzamasında belirleyici oldu. Bu gecikme, hem fiziksel tehlikeyi devam ettiriyor hem de mağduriyet hissini derinleştiriyor. Vatandaşlar, ağır hasar alan yapıların bir an önce kontrollü şekilde yıkılmasını talep ediyor ve yetkililerden somut adımlar bekliyor.

Yerel yönetimler ve ilgili firmalar arasında hızlandırılmış, şeffaf bir takvim ve güvenlik önlemlerinin önceliklendirilmesi, mahalle sakinlerinin beklentisinin merkezinde yer alıyor. Adıyamanlılar, aynı görüntülerin uzun süre korunmaması için hızlı ve güvenli uygulama istiyor.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERİNİN ÜZERİNDEN 3 YILI AŞKIN SÜRE GEÇMESİNE RAĞMEN ADIYAMAN'DA AĞIR HASARLI BAZI BİNALARIN HALEN YIKILMAMIŞ OLMASI, VATANDAŞLARI TEDİRGİN EDİYOR.