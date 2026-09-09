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Burhaniye'nin kurtuluşuna müziğiyle iz bırakan Özgür Kanatlar Halk Bandosu

Burhaniye'nin 104. kurtuluş yıldönümünde gönüllü Özgür Kanatlar Halk Bandosu, şiir, halk oyunu ve 'Borazan Efe' performansıyla töreye damga vurdu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Burhaniye'nin kurtuluşuna müziğiyle iz bırakan Özgür Kanatlar Halk Bandosu

Özgür Kanatlar Halk Bandosu’ndan kurtuluş coşkusunu sahneye taşıyan gösteri

Burhaniye ilçesinde düzenlenen 104. kurtuluş yıl dönümü törenlerinde, Özgür Kanatlar Halk Bandosu sergilediği programa izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Gösteri; şiir, halk oyunu ve marşların ardışık sunumuyla kentin tarihini ve kurtuluş ruhunu sahneye taşıdı. Performans, törene katılanların uzun süre alkışladığı anlara sahne oldu.

Programın yapısı ve sahne akışı:

Etkinlik; Kurtuluş mücadelesinde emek veren Kuvva-yı Milliye kahramanlarını anan anlamlı bir şiirin okunmasıyla başladı. Şiirin ardından sahnelenen halk oyunu, Burhaniye’nin kurtuluş öyküsünü dramatize eden sahnelerle izleyicileri Milli Mücadele yıllarına götürdü. Gösterinin en çarpıcı bölümünü ise "Borazan Efe" karakterinin sahneye çıkışı oluşturdu; bir bando üyesi tarafından canlandırılan Borazan Efe, güçlü boru sesi ve figürleriyle programa ayrı bir coşku kattı.

Bandonun müzikal bölümünde ise titizlikle hazırlanmış üç özel parça seslendirildi. Marşların coşkusu, topluluğun uyumlu çalımı ve sahne performansı bir araya gelince, tören programında duygusal ve gururlu anlar yaşandı. İzleyenlerin tepkisi gösterinin başarısını perçinledi.

Topluluk kimliği ve yerel kültüre katkısı:

Özgür Kanatlar Halk Bandosu, 2018 yılında bayram ve özel günlere renk katmak amacıyla tamamen gönüllülük esasına dayalı kurulmuş bir topluluk. Bugünkü gösteri, bando ekibinin sadece müzik yapan bir grup olmadığını; aynı zamanda şiir, halk oyunları ve sahneleme yoluyla yerel tarih ve kültürü yaşatma görevini üstlendiğini bir kez daha gösterdi.

Tören boyunca bando, Burhaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunu anma niteliğindeki programda etkin rol oynadı. Sunulan repertuar ve sahne düzeni, hem tarihsel anma hem de toplumsal birlik mesajı vererek kutlamaların en dikkat çekici unsurlarından biri oldu. Gösteri, izleyenlerden tam not aldı ve kurtuluş ruhunun müzikle nasıl içselleştirilebileceğinin canlı bir örneği olarak değerlendirildi.

GÖSTERİ

GÖSTERİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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