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Bursa 11 Eylül Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, iki kişi yaralandı

Bursa'da 11 Eylül Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı; araçta sıkışan sürücü ile bir yolcu yaralandı ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:44

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa 11 Eylül Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, iki kişi yaralandı

Kaza ve müdahale:

Bursa'nın işlek noktalarından biri olan 11 Eylül Bulvarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil bariyerlere çarparak savruldu. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Çarpışma sonrası sürücü araçta sıkıştı; bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışan sürücüyü müdahale ile çıkardı. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

yol durumu ve iddialar:

Kazada kullanılan araç ağır hasar alarak kullanılamaz hâle geldi. Yola saçılan cam ve parça döküntüleri nedeniyle bulvarda trafik yoğunluğu oluştu, trafik akışı ekiplerin müdahalesiyle kontrollü olarak sağlandı.

Sürücünün olay sırasında alkollü olduğu yönünde iddialar bulunuyor; bu iddia üzerine polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

güvenlik ve soruşturmanın seyri:

Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek için olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, bulvarda güvenliğin sağlanmasının ardından yolun yeniden trafiğe açıldığını aktardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer sürücülerin hız ve dikkat kurallarına uymalarının önemine dikkat çekti.

BURSA&#039;DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK BARİYERLERE ÇARPAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YARALANDI. ARAÇTA...

BURSA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK BARİYERLERE ÇARPAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YARALANDI. ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE ÇIKARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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