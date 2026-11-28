Bursa çevre otoyolunda camdan sarkan demirle ilerleyen araç:

Nilüfer ilçesi Çevre Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobilin bagajına sığmayan uzun profil demirin bir kısmı sürücü camından dışarı çıkarılarak taşındı. Araç otoyolda ilerlerken demirin camdan dışarı çıktığı görüldü.

görüntülerin kaydedilmesi:

O anları gören diğer sürücüler, cep telefonlarıyla kayda alırken videolarda sürücünün demiri bagajdan camdan dışarı uzatarak ilerlediği net biçimde görülüyor. Kayıtlar, olayın yol üzerinde gerçekleştiğini ve çevredeki sürücülerin dikkatini çektiğini gösterdi.

güvenlik ve dikkat edilmesi gerekenler:

Söz konusu taşıma yöntemi, hem aracı kullanan kişi hem de trafikteki diğer sürücüler için risk oluşturuyor. Uzun ebatlı yüklerin güvenli bağlanmadan veya uygun taşıma düzenekleri kullanılmadan taşınması, olası tehlike ve kazalara zemin hazırlayabilir.

BURSA’DA ÇEVRE OTOYOL’UNDA SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN BAGAJINA SIĞMAYAN UZUN PROFİL DEMİRİN SÜRÜCÜ CAMINDAN DIŞARI ÇIKARILARAK TAŞINMASI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI.