Manisa'nın Akhisar ilçesinde berber dükkanında yaşanan anlar

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir berber dükkanında çalışanın boğazına şeker kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekti. Durumu fark eden iş yeri sahibi kısa sürede müdahale ederek çalışanın hayatını kurtardı.

Müdahalenin ayrıntıları:

Olay sırasında iş yerinde bulunan çalışan, boğazına şeker kaçtığını söyleyerek nefes alamadığını belirtti. İş yeri sahibi Ferdi Deren, daha önce öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayarak çalışanın boğazındaki şekeri çıkardı. Deren, müdahale anını anlatırken tesadüfen bir doktoru tıraş ettiğini ve refleksle hareket ettiğini söyledi.

Güvenlik kaydı ve sağlık durumu:

Yaşanan korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Müdahalenin ardından rahat nefes almaya başlayan çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Olay, ilk yardım bilgisinin pratikteki önemini bir kez daha gösterdi.

Ferdi Deren, olaya ilişkin, çalışanın nefes alamadığını söyleyerek yanına geldiğini, uyguladığı manevra sayesinde şekeri çıkardıklarını ve çalışanın durumunun iyi olduğunu belirtti.

Boğazına şeker kaçan çalışanı iş yeri sahibi böyle kurtardı