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bursa kent merkezinde lodos yaşamı olumsuz etkiledi

Bursa kent merkezinde lodos saatte yaklaşık 70 kilometreye ulaştı; şiddetli rüzgâr yürümeyi güçleştirdi, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

bursa kent merkezinde lodos yaşamı olumsuz etkiledi

bursa kent merkezinde lodos etkisini artırdı

Bursa kent merkezinde etkili olan lodosun hızı, yer yer saatte yaklaşık 70 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgâr nedeniyle sokaklarda yürüyen vatandaşlar yürümekte güçlük çekti, bazı kişiler zaman zaman ayakta durmakta zorlandı.

vatandaşların yaşadığı güçlükler:

Sokak ve caddelerde yürüyenler, rüzgârın etkisiyle ilerlerken denge sağlamakta zorlandı; kimi vatandaşlar güçlükle ilerledi, kimi zaman rüzgâra direnmek için durmak zorunda kaldı. Olay anları kameralara yansıdı ve rüzgârın şiddeti görsel olarak da ortaya çıktı.

yetkililerin uyarıları ve olası riskler:

İlgili birimler, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyararak zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu. Yetkililer ayrıca çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı tedbir alınmasını söyledi ve dışarıda bulunanların dikkatli olmasını tavsiye etti.

Halkın güvenliği için olası tehlikelere karşı dikkat ve tedbir ön plana alınırken, rüzgârın etkisinin devam etmesi durumunda yetkililerin ek uyarıları takip edilmesi istendi.

BURSA KENT MERKEZİNDE ETKİLİ OLAN LODOSUN HIZI SAATTE YAKLAŞIK 70 KİLOMETREYE ULAŞTI. ŞİDDETLİ...

BURSA KENT MERKEZİNDE ETKİLİ OLAN LODOSUN HIZI SAATTE YAKLAŞIK 70 KİLOMETREYE ULAŞTI. ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKERKEN, ZAMAN ZAMAN AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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