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Kızıltepe'de Yenikent Mahallesi'nde çarpışma: üç kişi yaralandı

Kızıltepe Yenikent Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; ekipler yaralıları Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kızıltepe'de Yenikent Mahallesi'nde çarpışma: üç kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi’nde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Çarpışmaya karışan araçların plakaları 34 KJJ 85 ve 34 DST 199 olarak kayıtlara geçti. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yetkililere bildirildi.

müdahale ve tahliye:

İhbar sonrası olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitler ve araçlarda meydana gelen hasar kayıt altına alındı; kazanın oluş nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

MARDİN&#039;İN KIZILTEPE İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3...

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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