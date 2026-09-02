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Bursa sahillerinde ağustos ölçümleri: 24 plajın çoğunda iyi kaliteli su

Bursa'da ağustos ayı ikinci tur ölçümlerine göre Gemlik, Mudanya, Karacabey ve İznik kıyılarındaki 24 plajın 20'sinde su 'iyi', 4'ünde 'orta' bulundu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Bursa sahillerinde ağustos ölçümleri: 24 plajın çoğunda iyi kaliteli su

Bursa sahillerinde ağustos ölçümleri

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağustos ayı ikinci tur deniz suyu analizleri, kent kıyılarında genel olarak olumlu bir tablo ortaya koydu. Çalışma Marmara Denizi kıyısındaki Gemlik, Mudanya ve Karacabey ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kampları kapsadı.

Bu çerçevede Gemlik'te 8, Mudanya'da 9, Karacabey'de 3 ve İznik Gölü kıyısında 4 olmak üzere toplam 24 kamp ve plajda numune alındı ve analiz edildi.

Sonuçlara göre alınan numunelerin 20 plajda kılavuz değerlerin altında, 4 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi.

Değerlendirme kriterlerine göre; toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa iyi kalitede su (girilebilir), kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa orta kalitede su (girilebilir), zorunlu değerlerin üzerindeyse kötü kalitede su (girilemez) olarak sınıflandırılıyor.

iyi ve orta kalite olarak belirlenen plajlar:

Gemlik: Büyükkumla Halk Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, B.B.B Kurşunlu Kadınlar Plajı, Gemsaz Halk Plajı — bu noktalar 'iyi kalite su' olarak belirlenirken; Narlı Halk Plajı ve Hasanağa Kadınlar Plajı 'orta kalite su' sınıfında yer aldı.

Mudanya: Altıntaş Halk Plajı, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı, B.B.B. Eşkel Halk Plajı, B.B.B. Eğerce Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı ve Burgaz Altınkum Halk Plajı 'iyi kalite su' olarak; Coşkunöz Plajı ve Kumyaka Halk Plajı ise 'orta kalite su' olarak raporlandı.

Karacabey: Malkara Halk Plajı, Yeniköy Halk Plajı ve Kurşunlu Halk Plajı plajlarında 'iyi kalite su' tespit edildi.

İznik Gölü: Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Orhangazi Halk Plajı ve Darka Tatil Köyü'nde su 'iyi kalite' olarak belirlendi.

Sonuçlar, deniz sezonunun sonuna yaklaşılırken Bursa kıyılarında yüzme ve rekreasyon faaliyetleri için genel olarak olumlu bir göstergedir. Yetkililer ölçümlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü ve su kalitesinin izlemeye devam edildiğini bildiriyor.

DENİZ SEZONUNUN BİTMESİNE YAKIN BURSA&#039;NIN SAHİLLERİNDEN SEVİNDİREN HABER GELDİ. BURSA&#039;DA MUDANYA...

DENİZ SEZONUNUN BİTMESİNE YAKIN BURSA'NIN SAHİLLERİNDEN SEVİNDİREN HABER GELDİ. BURSA'DA MUDANYA, KARACABEY VE GEMLİK İLÇELERİNİN MARMARA DENİZİ'NE OLAN KIYILARI İLE İZNİK GÖLÜ KIYISINDAKİ PLAJ VE KAMPLARDA YAPILAN AĞUSTOS AYI İKİNCİ TUR ÖLÇÜMLERİNDE 24 PLAJIN SONUÇLARI AÇIKLANDI. ANALİZLERDE PLAJLARIN GENELİNDE İYİ KALİTEDE SUYA SAHİP OLDUĞU AÇIKLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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