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Sandıklı'da yaralı puhu kuşu tedavi için koruma altına alındı

Sandıklı'da arazide yaralı bulunan puhu kuşuna ilk müdahale yapıldı; kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek tedaviye alındı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Sandıklı'da yaralı puhu kuşu tedavi için koruma altına alındı

Sandıklı'da bulunan yaralı puhu kuşu kurtarıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazide yaralı halde bulunan puhu kuşu, gelen ihbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler tarafından koruma altına alındı. Olay, Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılan bildirimle ekiplere ulaştı ve sürece hızlı müdahale edildi.

ilk müdahale ve kontrol:

Kurum personeli tarafından alanda yapılan incelemede kuşun sağlık durumuna ilişkin ön değerlendirme yapıldı ve ilk müdahale ekipler tarafından gerçekleştirildi. Yaralı puhu, güvenli şekilde tutulup gerekli müdahaleler tamamlandıktan sonra bir sonraki aşamaya yönlendirilmek üzere hazırlandı.

teslim, tedavi ve rehabilitasyon:

Yaralı kuş, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam etmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Sandıklı Şube Şefliği personeline teslim edildi. Kurumlardan yapılan açıklamada kuşun sağlık durumunun izleneceği, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından koşullar uygun olduğunda kuşun tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE ARAZİDE YARALI HALDE BULUNAN PUHU KUŞU TEDAVİ EDİLMEK ÜZERE...

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE ARAZİDE YARALI HALDE BULUNAN PUHU KUŞU TEDAVİ EDİLMEK ÜZERE KORUMA ALTINA ALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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