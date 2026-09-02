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İscehisar'da zirai ilaç bayilerine mevzuata uygunluk denetimi

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 3. çeyreğe ilişkin denetimlerde zirai ilaç bayilerinin satış, muhafaza kayıt ve mevzuat uyumunu inceledi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Aslı Han

İscehisar'da zirai ilaç bayilerine mevzuata uygunluk denetimi

İscehisar'da bayilere yönelik denetim tamamlandı

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, 3. çeyrek dönemine ilişkin zirai ilaç bayi kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde bayilerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun faaliyet gösterip göstermediği esas alındı.

denetimde değerlendirilen hususlar:

Ekipler, satış ve muhafaza koşulları ile birlikte bitki koruma ürünlerinin kayıt ve belgelerini detaylı şekilde inceledi. Depolama şartlarına uygunluk, etiketleme düzeni ve satış kayıtlarının eksiksiz tutulup tutulmadığı özel olarak kontrol edildi.

amaç ve bildirim:

Denetimlerin, bitki koruma ürünlerinin güvenli kullanımını teşvik etmek ve insan, hayvan ile çevre sağlığının korunmasını sağlamak amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR İLÇESİNDE BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE SATIŞININ VE...

AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR İLÇESİNDE BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE SATIŞININ VE MUHAFAZASININ SAĞLANMASI AMACIYLA ZİRAİ İLAÇ BAYİLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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