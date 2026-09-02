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İhsaniye'de turşuluk salatalık hasadı: üreticiler ve tarım ekipleri sahada

İhsaniye'de turşuluk salatalık hasadı sürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticileri ziyaret edip bitki koruma ve B‑Reçete hakkında bilgi verdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Aslı Han

İhsaniye'de turşuluk salatalık hasadı: üreticiler ve tarım ekipleri sahada

Tarım ekiplerinin ziyareti:

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde turşuluk salatalık hasadı devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, hasadı süren üretim alanlarını ziyaret ederek kadın üreticilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında ekipler, üretim ve hasat sürecine ilişkin doğrudan bilgi aldı ve uygulamaları yerinde gözlemledi.

Bilgilendirme ve izlenebilirlik:

Ziyaret kapsamında üreticilere bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve kontrollü kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca ürünlerin izlenebilirliğini sağlayan B-Reçete Sistemi hakkında üreticilere bilgi verildi ve sistemin kayıt tutma açısından önemi vurgulandı.

Üreticilerle iletişim:

Teknik personelin sahadaki temasları, üreticilerle doğrudan iletişim kurulmasına ve uygulama kaynaklı sorunların yerinde tespit edilmesine imkan sağladı. Bu ziyaretler, hasat dönemi çalışmalarının koordinasyonunu güçlendirmeye yönelik adımlar olarak değerlendirildi.

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE TURŞULUK SALATALIK HASADI DEVAM EDİYOR.

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE TURŞULUK SALATALIK HASADI DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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