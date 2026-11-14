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Bursa sürücülerinden örnek: ambulansa fermuar koridoru oluşturuldu

Bursa Nilüfer İzmir Yolu'nda sürücüler, trafikte sirenli ambulans için araçlarını sağa sola çekerek fermuar sistemiyle geçiş koridoru oluşturdu.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:26

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa sürücülerinden örnek: ambulansa fermuar koridoru oluşturuldu

olay yerinde uygulama:

Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesinde trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergâhta, sirenleri açık şekilde ilerleyen bir ambulans için sürücüler hızlı ve koordineli bir hareket sergiledi.

fermuar sistemiyle geçiş sağlandı:

Sürücüler, araçlarını sağa ve sola yanaştırarak orta şeritte boş bir koridor oluşturdu. Bu düzenleme, klasik fermuar sistemi mantığıyla ambulansın önünde engel kalmadan ilerlemesine imkân verdi.

Farklı araç tiplerinin uyumlu hareketi sayesinde ambulans trafikte beklemeden yoluna devam etti ve müdahale süresinin uzamasının önüne geçildi.

önem ve farkındalık:

Sürücülerin duyarlı davranışı, acil durum araçlarının zamanında olay yerine ulaşmasında basit kuralların ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Bu tür uygulamalar, trafik yoğunluğunda bile müdahale süresini kısaltarak hayatî değerde sonuçlar doğurabiliyor.

BURSA’DA AMBULANSA FERMUAR SİSTEMİYLE YOL AÇILDI

BURSA’DA AMBULANSA FERMUAR SİSTEMİYLE YOL AÇILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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