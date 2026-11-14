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Kaza sonrası 22 günlük mücadele: Alanya'da üniversiteli genç yaşamını yitirdi

Alanya'daki D-400'de 23 Ekim'de meydana gelen kazada ağır yaralanan ALKÜ öğrencisi Fatma İşler, 22 günlük tedavinin ardından yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaza sonrası 22 günlük mücadele: Alanya'da üniversiteli genç yaşamını yitirdi

Kaza ve müdahale:

Antalya’nın Alanya ilçesi Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda 23 Ekim'de meydana gelen kazada, 07 CLG 731 plakalı motosikleti süren Barış Yılmaz (27) ile yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpışma sonucu ağır yaralanan Fatma İşler (21) birbirlerine çarparak yola savruldular.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı; her iki yaralı da ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi süreci ve cenaze:

Motosiklet sürücüsü Barış Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan üniversite öğrencisi Fatma İşler ise 22 gün süren tedavi sürecinin ardından doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İşler'in cenazesi memleketi Van'a götürülerek toprağa verildi.

Üniversitenin taziye mesajı:

Olayın ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından yapılan açıklamada, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Fatma İşler'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan mesajında, "Merhume öğrencimize Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, arkadaşları ve ALKÜ ailemize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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