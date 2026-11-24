Bursa Teknik Üniversitesi Avrupa mühendislik sıralamasında

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), EngiRank 2026 Avrupa Mühendislik Üniversiteleri Sıralamasında Türkiye'den listeye giren 19 üniversite arasına girdi. Avrupa genelinde 37 ülkeden 310 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada BTÜ, 234. sırada yer aldı ve mühendislik odaklı akademik ve araştırma faaliyetlerini uluslararası ölçekte görünür kıldı.

Elde edilen disiplin dereceleri:

Sıralamada BTÜ'nün bölüm bazındaki konumları da açıklandı. Buna göre üniversite, İnşaat Mühendisliğinde 176., Kimya Mühendisliğinde 187., Makine Mühendisliğinde 211. ve Çevre Mühendisliğinde 233. sırada yer aldı. Bu sonuçlar, BTÜ'nün mühendislik ve teknoloji odaklı eğitim anlayışı ile araştırma hızının uluslararası ölçekte tespit edildiğine işaret ediyor.

Ulusal temsil ve değerlendirme kriterleri:

EngiRank 2026 verileri, Türkiye'nin sıralamadaki üniversite sayısını bir önceki döneme göre 16'dan 19'a çıkardığını gösteriyor; bu artışla Türkiye, Avrupa'da en fazla üniversiteyle temsil edilen ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı ve BTÜ de bu temsilin bir parçası oldu. Sıralama; eğitim, araştırma, inovasyon, sürdürülebilirlik, uluslararasılaşma ve disiplinler arası çalışmaları dikkate alarak hazırlandı. BTÜ, Türk üniversiteleri arasında 19. sırada konumlandı.

Bu sonuçlar, üniversitenin akademik kadrosu, proje üretimi ve teknoloji geliştirme kapasitesinin uluslararası değerlendirmelerde somut bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Kurumun mühendislik ve teknoloji odaklı stratejileri, eğitim programlarının niteliği ve araştırma çıktıları sıralamadaki yerini etkileyen temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Rektör değerlendirmesi:

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin mühendislik ve teknoloji alanındaki gelişimini araştırma, yenilikçilik ve sanayi iş birlikleriyle güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Rektör Çağlar, uluslararası sıralamalarda yer almanın üniversitenin gelişim sürecini ortaya koyan önemli göstergelerden biri olduğunu vurguladı.

Çağlar, BTÜ'nün eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırma, proje üretimi ve teknoloji geliştirme çalışmalarını daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti ve başarıda emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür etti.

BTÜ'nün EngiRank 2026 sonuçları, kurumun uluslararası platformlardaki görünürlüğünü artırma yönündeki politikalarının ve mühendislik eğitimi programlarının doğrulandığı bir veri olarak değerlendiriliyor.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ), ENGİRANK 2026 AVRUPA MÜHENDİSLİK ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI’NDA TÜRKİYE’DEN SIRALAMAYA GİREN 19 ÜNİVERSİTE ARASINDA YER ALDI. AVRUPA GENELİNDE 37 ÜLKEDEN 310 ÜNİVERSİTENİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ SIRALAMADA BTÜ, 234’ÜNCÜ SIRADA YER ALARAK MÜHENDİSLİK ALANINDAKİ AKADEMİK VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİ ULUSLARARASI ÖLÇEKTE ORTAYA KOYDU.