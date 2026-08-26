niğde'de öğrenciler için hızlı okuma ve anlama kursu

niğde'de hızlı okuma kursu:

Niğde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde düzenlenen 'Etkili ve Hızlı Okuma Kursu', öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Kurs, öğrencilerin okuma hızlarını artırmanın yanı sıra okuduklarını daha kısa sürede anlama, yorumlama ve dikkat becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

uygulanan teknikler:

Kurs programında göz egzersizleri, kelime gruplarını birlikte algılama çalışmaları, dikkat geliştirme etkinlikleri ve okuma sırasında yapılan gereksiz geri dönüşleri azaltmayı hedefleyen uygulamalar yer alıyor. Amaç, düzenli çalışmalarla öğrencilerin okuma hızlarını 2-3 katına kadar çıkarabilmeleri, metinlerin ana fikrini daha hızlı kavrayabilmeleri ve önemli bilgileri daha kolay ayırt edebilmeleri.

Yasemin Kocaman, kurs eğitmeni olarak, "Kursumuzun temel amacı çocuklarımızın hızlı okumalarının yanı sıra okuduklarını daha iyi anlamalarını, yorumlamalarını ve dikkatlerini geliştirmelerini sağlamak. Çocuklarımız bazen hızlı okuyor ancak okuduklarını anlamlandıramadıkları için sorularda hata yapabiliyor. Biz de bunu en aza indirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

sınavlara hazırlık ve katılım profili:

Kocaman, kursun özellikle LGS, YKS ve benzeri sınavlara hazırlanan öğrencilere zaman yönetimi konusunda katkı sağladığını belirtti ve programı göz egzersizleri ile çeşitli etkinliklerle daha eğlenceli hale getirdiklerini vurguladı. Okuma becerilerinin sadece okul hayatı için değil, yaşam boyu gerekli bir yetenek olduğu ifade edildi.

Yoğun katılım nedeniyle öğrenciler yaş ve sınıf seviyelerine göre gruplara ayrılıyor. Kurs kapsamında ortaokul 5. ve 6. sınıflardan lise seviyesine kadar öğrencilerle hızlı okuma etkinlikleri ve ölçüm çalışmaları yapılıyor.

Kursa katılan öğrenciler, eğitimlerin ardından kitap okumaya ve test çözmeye daha fazla zaman ayırmaya başladıklarını; öğrendikleri teknikler sayesinde okuduklarını daha kolay anladıklarını belirtiyorlar.

NİĞDE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN "ETKİLİ VE HIZLI OKUMA KURSU", ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.