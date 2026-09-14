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Bursa’da eğitim yılı başladı, sabah trafiği beklenenden sakindi

2026-2027 eğitim yılı Bursa'da başladı; 2 bin 71 okulda 598 bin 863 öğrenci ve 40 bin 699 öğretmen dersbaşı yaptı, sabah trafiği sakindi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Emre Koç

Bursa’da eğitim yılı başladı, sabah trafiği beklenenden sakindi

Bursa’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı

Bugün kent genelinde ilk ders zili çaldı. 2 bin 71 okulda toplam 598 bin 863 öğrenci ile 40 bin 699 öğretmen yeni döneme başladı. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül tarihinde başlarken, diğer tüm sınıflar bugün dersbaşı yaptı.

Sabah trafiği beklenen yoğunluğu göstermedi:

Velilerin ve öğrencilerin erken saatlerde yollara çıkması, servis araçlarının da trafiğe dahil olacağı beklentisi kentte yoğunluk endişesi doğurmuştu. Ancak sabah saatlerinde özellikle okul güzergâhlarında beklenen tıkanıklık oluşmadı. Trafikte erken hareket eden sürücüler ve servislerin dönüşte hizmet verecek olması, akışın büyük ölçüde normal seyretmesine katkı sağladı.

Acemler Kavşağı'nda kaydedilen görüntüler sakin bir trafiği ortaya koydu; bölgede, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araç sayısından daha fazla araç geçtiği gözlemlendi fakat sürücüler yollarına kolaylıkla devam etti. Bu sakin görüntüler dron ile de takip edildi.

Eğitim takvimi ve ara tatiller:

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yıl içindeki ara tatil tarihleri şöyle: ilk ara tatil 16-20 Kasım 2026, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027, ikinci ara tatil 8-12 Mart 2027. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

Veliler ve öğrenci servisleriyle ilgili gözlemler, bugün için yoğunluğun yönetilebilir olduğunu ortaya koydu. Okul yöneticileri ve servis firmaları, ilerleyen günlerde trafik akışını izlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Genel görünüm, kent içi ulaşım planlaması ve servis dönüşlerinin organize edilmesinin sabah yoğunluğunu azaltmada etkili olduğunu gösterdi; bu da eğitim yılı başlangıcının beklenildiği kadar aksama olmadan gerçekleşmesini sağladı.

BURSA’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK DERS ZİLİ BUGÜN ÇALDI. KENT GENELİNDE 2 BİN 71...

BURSA’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK DERS ZİLİ BUGÜN ÇALDI. KENT GENELİNDE 2 BİN 71 OKULDA 598 BİN 863 ÖĞRENCİ VE 40 BİN 699 ÖĞRETMEN DERS BAŞI YAPARKEN, SABAH SAATLERİNDE YAŞANMASI BEKLENEN TRAFİK YOĞUNLUĞU KORKULAN SEVİYEYE ULAŞMADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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