Çocuklardan sahada dostluk rüzgarı: Karaman’da altın bilekler basketbol şöleni

Etkinlik detayları:

Karaman’da yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Altın Bilekler Basketbol Şöleni, Karaman İl Özel İdaresi Spor İşleri Müdürlüğü ile Karaman Akademi Basketbol Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlendi. Organizasyon, Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonunda yapıldı ve çocukların basketbola ilgi duymalarının yanı sıra küçük yaşta spor kültürü edinmelerine katkı sağlamayı amaçladı.

Program ve etkinlikler:

Şölen kapsamında öğrenciler arasında düzenlenen basketbol müsabakaları, çeşitli sportif oyunlar ve yarışmalar gerçekleştirildi. Katılımcılar hem takım oyunlarıyla rekabet etti hem de beceri odaklı etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlik boyunca yapılan çekilişlerde öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Katılımcılar ve kapanış:

Etkinliğe Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, antrenörler ve veliler katıldı. Etkinlik, öğrencilere verilen madalya ve katılım belgeleriyle son buldu; organizatörler, benzer çalışmalarla çocukların sporla bağını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

KARAMAN'DA YAKLAŞIK 200 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA "ALTIN BİLEKLER BASKETBOL ŞÖLENİ" DÜZENLENDİ.