Ford Trucks Hannover'de taşıma teknolojisinin vizyonunu sergiliyor

Fuara katılım ve genel vizyon:

Ford Trucks, 15-20 Eylül 2026 tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Uluslararası Ticari Araç Fuarı IAA Transportation 2026'da yerini alıyor. Marka, "Her yolculuk için tek vizyon" temasıyla fuarda yalnızca yeni modellerini değil, aynı zamanda ileri teknoloji mobilite çözümlerini ve sürdürülebilir taşımacılığa yönelik stratejisini de paylaşıyor.

Stand, ziyaretçilere hem sergileme hem de test sürüşü imkânı sunuyor; bu sayede yeni teknolojilerin sahadaki performansı doğrudan deneyimlenebiliyor. Ford Trucks, küresel pazardaki varlığını bağlantılı, sıfır emisyonlu ve otonom dönüşüm odağıyla güçlendirme stratejisini fuarda ön plana çıkarıyor.

Sergilenen modeller ve teknolojiler:

Etkinlikte öne çıkan araçlar arasında yeni F-MAX, F-LINE İnşaat ve markanın elektrikli vizyonunu temsil eden yüzde 100 elektrikli F-LINE E yer alıyor. Yeni F-MAX; Ecotorq Gen2 motoru, geliştirilmiş aerodinamik yapısı ve sürüş destek teknolojileri ile verimlilik iddiasını güçlendiriyor. F-LINE İnşaat ise farklı operasyonel ihtiyaçlara yanıt veren yapısı, gelişmiş güvenlik özellikleri ve bağlantılı araç çözümleriyle dikkat çekiyor.

Elektrikli F-LINE E modeli, Ford Trucks'ın elektrifikasyon yolculuğundaki somut adımlardan biri olarak fuarda sergileniyor ve yüzde 100 elektrikli tahrik sistemleriyle marka portföyünün elektrikli mobiliteye dair taahhüdünü temsil ediyor.

Bağlantılı hizmetler, iş birlikleri ve ziyaretçi deneyimi:

Katılımcılar, Ford Trucks'ın dijital servis ailesi Connectruck ile filoların verimliliğini artırmaya yönelik dijital çözümlerini deneyimleme fırsatı bulacak. Fuarda ayrıca markanın aksesuar ürünleri ve motor sporları ruhunu yansıtan WRC aracı da sergileniyor.

Ford Trucks ile Prometeon arasındaki iş birliği, özel bir alanla fuarda yer alıyor. Ziyaretçiler Prometeon Serie 02 lastiklerini hem araçlar üzerinde hem de bağımsız sergileme alanında inceleyebiliyor; iş birliği, verimlilik ve dayanıklılık odaklı ortak vizyonu vurguluyor.

yönetimden değerlendirme:

Ford Trucks'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman fuar hakkında şunları söyledi: "Küresel lojistik ve taşımacılık sektörü bugün tarihindeki en kapsamlı dönüşüm süreçlerinden birinden geçiyor. Sürdürülebilirlik hedefleri, artan operasyonel beklentiler, dijitalleşme ve alternatif güç aktarma sistemleri sektörün geleceğini yeniden şekillendiriyor. Şirket olarak müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını merkeze alarak verimlilik, bağlantılı hizmetler ve sıfır emisyonlu mobilite alanlarında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Elektrifikasyon yolculuğumuzun önemli bir parçası olan F-LINE E’nin yanı sıra, gelişmiş bağlantılı araç teknolojilerimiz ve toplam sahip olma maliyetini optimize etmeye odaklanan çözümlerimizle müşterilerimizin rekabet gücünü destekliyoruz. Prometeon ile sürdürdüğümüz güçlü iş birliği de müşterilerimize daha yüksek verimlilik, performans ve operasyonel değer sunmaya yönelik yaklaşımımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. IAA Transportation 2026’yı yalnızca ürünlerimizi sergilediğimiz bir platform değil, sektörün geleceğine ilişkin vizyonumuzu paylaşmak ve uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz."

Ford Trucks, IAA Transportation 2026'da ziyaretçilerini 21. Hol C02 numaralı standında ağırlıyor; marka, fuarı sektöre yönelik teknoloji ve iş birliği mesajını doğrudan iletmek için bir platform olarak değerlendiriyor.

FORD TRUCKS, 15-20 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE HANNOVER’DE DÜZENLENEN ULUSLARARASI TİCARİ ARAÇ FUARI'NDA (IAA TRANSPORTATİON’26) ‘HER YOLCULUK İÇİN TEK VİZYON’ TEMASI İLE YENİ F-MAX, F-LINE İNŞAAT, F-LINE E SERİSİ ARAÇLARINI SERGİLERKEN MARKANIN İLERİ TEKNOLOJİ MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİNİ TANITIYOR.