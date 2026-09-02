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Silivri açıklarında kaybolan mürettebat için helikopter destekli arama

Silivri açıklarında ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU'nun çarpışması sonrası batan gemideki 10 mürettebat için Sahil Güvenlik helikopter destekli arama yapıyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silivri açıklarında kaybolan mürettebat için helikopter destekli arama

Silivri açıklarında kayıp mürettebat için helikopter destekli arama

Silivri açıklarında meydana gelen çarpışma sonucunda batan gemideki mürettebatın bulunması için Sahil Güvenlik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Olayda Türk bayraklı ALSU ile rulo sac ve inşaat demiri yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı; TUĞBERK İMAMOĞLU adlı gemi battı ve gemideki 10 personelle henüz irtibat kurulamadı.

kaza ve ihbarın ardından sevk edilen unsurlar:

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından toplam 2 helikopter ve 9 deniz unsuru sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmede ALSU isimli tankerin boş olduğu öğrenildi. Kazanın gerçekleştiği bölgedeki deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğu tespit edildi.

helikopter destekli arama kurtarma ve görüntüler:

Sahil Güvenlik ekiplerinin helikopter destekli arama kurtarma çalışması kamera ile görüntülendi. Görüntülerde Sahil Güvenlik helikopterlerinin havadan tarama yaptığı, deniz unsurlarının ise arama bölgesinde koordineli şekilde çalıştığı görülüyor. Ekipler, kayıp mürettebatla henüz bağlantı kuramadığı için arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor; yetkililer, bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin hava ve deniz unsurlarının koordinasyonuyla sürdürüldüğünü belirtiyor. Kayıp personel hakkında henüz yeni bir bilgi paylaşılmadı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin helikopter destekli arama kurtarma çalışması böyle görüntülendi

Sahil Güvenlik ekiplerinin helikopter destekli arama kurtarma çalışması böyle görüntülendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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