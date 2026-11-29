sefer iptalleri ve kapsamı:

Olumsuz hava şartları nedeniyle 29 Kasım 2026 Pazar günü Bursa'da deniz ulaşımı etkilendi. Operatörler BUDO ve İDO yaptığı açıklamalarda, toplam 15 seferin iptal edildiğini bildirdi.

BUDO'nun iptal ettiği seferler:

BUDO açıklamasına göre Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) hattındaki karşılıklı seferler ile Armutlu (İhlas) bağlantılı seferler iptal edildi. Mudanya-İstanbul yönünde iptal edilen seferler saat 08.00, 09.30, 13.30, 16.45 ve 19.15 olarak bildirildi.

İstanbul-Mudanya yönündeki iptaller ise saat 08.00, 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30 şeklinde açıklandı. Ayrıca Armutlu bağlantılı seferlerde saat 09.30daki Mudanya-Armutlu, 10.00daki Armutlu-İstanbul, 14.00'teki İstanbul-Armutlu ve 15.30'daki Armutlu-Mudanya seferleri iptal edildi.

İDO duyurusu:

İDO ise olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 11.30'da planlanan Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Her iki operatörün açıklamasında iptallerin sebebi olarak olumsuz hava şartları gösterildi.

BUDO VE İDO, 29 KASIM 2026 PAZAR GÜNÜ YAPILMASI PLANLANAN TOPLAM 15 SEFERİN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU.