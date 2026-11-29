Antalya toptancı halinde yangın:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'nde saat 13.00 sıralarında bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

yangına müdahale ve alevlerin seyri:

İş yerinde bulunan plastik kasaların tutuşması sonucu alevler hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için söndürme ve soğutma çalışmaları yürütüyor, müdahalenin devam ettiği bildirildi.

çıkış nedeni ve gelişmeler:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi; olayla ilgili soruşturma ve tespit çalışmaları sürdürüyor. Bölgedeki müdahale faaliyetlerinin devam ettiği ve ekiplerin yangını kontrol altına almaya çalıştığı aktarıldı.

ANTALYA'DA TOPTANCI HAL KOMPLEKSİNDE BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR.