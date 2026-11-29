Edebiyatla hayatın kesiştiği an

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Edebiyat Buluşmaları'nın bu haftaki konuğu, romanları ve sinema alanındaki çalışmalarıyla tanınan Tarık Tufan oldu. Etkinlik, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Program, Şehir Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi ve edebiyat tutkunları tarafından yoğun ilgi gördü. Salonun doluluğu, etkinliğe olan ilginin somut bir göstergesi oldu.

Söyleşi: edebiyatın yaşamla ilişkisi:

Tarık Tufan, 'Edebiyat Hayat Memat' başlıklı söyleşisinde edebiyatın insan hayatındaki yerini ve anlamını ele aldı. Yazar, anlatı teknikleri, karakter yaratımı ve kurgu süreçlerine dair kişisel gözlemlerini katılımcılarla paylaştı.

Sohbet sırasında edebiyatın gündelik yaşama etkileri ve sinemaya uyarlama deneyimlerine de değinildi; ziyaretçiler yazarın perspektifinden edebiyatın toplumsal işlevine dair yeni bakış açıları edindi.

Okur buluşması ve değerlendirme:

Söyleşinin ardından Tarık Tufan, okurları için kitaplarını imzaladı ve birebir söyleşilere zaman ayırdı. Bu bölüm, katılımcılar için etkinliğin en değerli anlarından biri olarak öne çıktı.

Vatandaşlar, benzer etkinliklerin yazarlarla doğrudan iletişim kurma fırsatı sunduğunu belirterek devamını diledi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Etkinlik, kentin kültür programlarının çeşitliliğini ve yerel halkın sanatla kurduğu bağı pekiştirdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN DÜZENLEDİĞİ ‘EDEBİYAT BULUŞMALARI’NA KONUK OLAN YAZAR TARIK TUFAN, 'EDEBİYAT HAYAT MEMAT’ BAŞLIKLI SÖYLEŞİDE KİTAPSEVERLERLE BİR ARAYA GELDİ.