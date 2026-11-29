Eskil'in başarısı ve değerlendirmeler

Aksaray'ın en büyük ilçelerinden biri olan Eskil, büyükşehirler hariç 51 ilin ilçeleri arasında yürüttüğü mali disiplin ve hizmet üretimiyle Türkiye genelinde 3. sırada yer aldı. Başarı, ilçede yürütülen yatırım programları, borçsuz belediyecilik anlayışı ve kamu kurumlarıyla düzenli ilişkilerin bir sonucu olarak öne çıktı.

Toplantının ayrıntıları:

Başarı, Ankara'da düzenlenen belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısında gündeme geldi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman ve AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk katıldı. Toplantıda, yerel yönetimlere ilişkin değerlendirmeler yapılırken Eskil'de hayata geçirilen hizmetler ve yürütülen çalışmalar tartışıldı.

Belediyenin mali yapısı ve çalışma prensibi:

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, belediyenin mali açıdan güçlü bir çizgide olduğunu vurguladı. Zavlak, "Eskil’in gelişmesi ve başarısı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi ve şu ifadeleri paylaştı: "Belediyemizin, maliye, SGK, vergi daireleri, kamu kurum ve kuruluşları ile şahsi ve özel şirketlere hiçbir borcu bulunmadan yatırımlarını sürdüren ve hizmetlerini hayata geçiren bir belediye olarak, Türkiye genelinde büyükşehirler hariç 51 ilin ilçeleri arasında 3. sırada yer almasının haklı gururunu yaşıyoruz. Bu önemli başarımızdan dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Yerel Yönetimler Başkanımız Mustafa Demir de takdir ve tebriklerini ileterek bizleri onurlandırmıştır. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizler, hemşerilerimize hizmet etmeyi, Eskil’imize değer katmayı ve ilçemizi her alanda daha ileriye taşımayı kendimize düstur edindik. Kaynaklarımızı doğru ve verimli kullanarak, borçlanmadan yatırım yapan ve hizmet üreten belediyecilik anlayışımızla aynı azim ve kararlılıkla durmadan, yorulmadan Eskil’imiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu gurur hepimizin, bu başarı Eskil’imizin."

Belediye yönetimi, kamu ve özel kesimle uyumlu ilişkiler kurarak mali disiplinini korumayı ve kaynakları verimli kullanmayı sürdüreceklerini belirtti. İlçede yaşayanlar için ileriye dönük hizmet planlarının borçlanma yerine iç kaynakların etkin kullanımıyla hayata geçirilmesi hedefleniyor.

AKSARAY’IN EN BÜYÜK İLÇELERİNDEN BİRİ OLAN ESKİL İLÇESİ TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI 3. İLÇESİ OLDU. BELEDİYE BAŞKANI ZAVLAK, "ESKİL’İN GELİŞMESİ VE BAŞARISI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.