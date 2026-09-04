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Yaz boyunca keşif ve oyun: Menteşe'de gençlik kulübü coşkuyla noktalandı

Menteşe'de Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen GSB Gençlik Yaz Kulübü, bilimden sanata uzanan etkinliklerle coşkulu şekilde sona erdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Emre Koç

Yaz boyunca keşif ve oyun: Menteşe'de gençlik kulübü coşkuyla noktalandı

Menteşe GSB gençlik yaz kulübü coşkuyla noktalandı:

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Menteşe Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Uluslararası Gençlik Merkezi'nde yürütülen GSB Gençlik Yaz Kulübü programı, geniş katılımlı bir kapanış töreniyle tamamlandı. Yaz boyu süren program, çocukların tatillerini verimli ve öğretici geçirmesine odaklandı.

Çeşitli faaliyetler:

Katılımcılar, program kapsamında bilimsel deneyler, sanat atölyeleri, sportif turnuvalar ve zeka oyunları gibi farklı alanlarda etkinliklere katıldı. Her gün yeni bir beceri edinen çocuklar, hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarda yer alarak üretme ve keşfetme fırsatı buldu.

Sosyal gelişim ve gelecek planları:

Etkinlikler, çocukların sosyal becerilerini güçlendirmesine ve yeni arkadaşlıklar kurmasına zemin hazırladı; minikler unutulmaz anılarla yazı geride bıraktı. Bakanlık ve ilçe müdürlüğü yetkilileri, bu tür sosyal ve kültürel projelerin çocukların kişisel gelişimine katkı sağladığını belirterek önümüzdeki dönemlerde benzer programların artarak devam edeceğini bildirdi.

MENTEŞE GSB GENÇLİK YAZ KULÜBÜ COŞKULU BİR KAPANIŞLA SONA ERDİ

MENTEŞE GSB GENÇLİK YAZ KULÜBÜ COŞKULU BİR KAPANIŞLA SONA ERDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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