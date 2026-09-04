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Kayseri'nin genç sultanları Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye ikincisi oldu

3-7 Ağustos 2026'de Niğde'de düzenlenen ANALİG'de Kayseri Kadın Su Topu Takımı, sergilediği performansla Türkiye ikincisi olarak şehre gurur yaşattı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'nin genç sultanları Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye ikincisi oldu

Turnuva sonucu ve takımın öne çıkanları:

3-7 Ağustos 2026 tarihlerinde Niğde'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Su Topu Türkiye Birinciliğine katılan Kayseri Kadın Su Topu Takımı, turnuva sonunda Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Genç sporcular, organizasyon boyunca gösterdikleri mücadele, azim ve takım oyunu ile dikkat çekti.

Turnuva sürecinde sergilenen performans:

Kayserili oyuncular, grup aşamalarından final aşamalarına kadar geçen süreçte zorlu karşılaşmalar oynadı. Savunmadaki disiplin, hücumdaki hızlı inişler ve ekibin sahadaki dayanışması, takımın üst sıralara tırmanmasında belirleyici oldu. Turnuva boyunca ortaya koydukları performans, hem teknik ekip hem de spor camiasından takdir aldı.

Şehirde yankısı ve geleceğe bakış:

Elde edilen Türkiye ikinciliği, Kayseri'nin su sporlarındaki yükselişini yeniden gündeme taşıdı ve genç sporcular ile kulübe moral verdi. Başarı, yerel spor altyapısının ve genç yeteneklerin desteklenmesinin önemini vurgularken, Kayseri'nin genç sultanlarının önümüzdeki organizasyonlarda da iddialı olmaya devam etmesi bekleniyor.

KAYSERİ KADIN SU TOPU TAKIMI, NİĞDE’DE DÜZENLENEN ANALİG TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNDE SERGİLEDİĞİ...

KAYSERİ KADIN SU TOPU TAKIMI, NİĞDE’DE DÜZENLENEN ANALİG TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNDE SERGİLEDİĞİ BAŞARILI PERFORMANSLA TÜRKİYE İKİNCİLİĞİNİ ELDE EDEREK KAYSERİ'NİN GURURU OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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