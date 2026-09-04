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Ertuğrulgazi'ye yatay mimariyle konforlu ulaşım

Kocasinan Belediyesi, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 2 kilometrelik güzergahta 3.000 ton asfalt serimiyle tamamlanan yolu hizmete açtı; bölgeye konforlu ulaşım sağlandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Ertuğrulgazi'ye yatay mimariyle konforlu ulaşım

Ertuğrulgazi'de 2 kilometrelik yol hizmete açıldı:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde tamamlanan yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yeni ulaşım hattını vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta 3.000 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Çalışmanın ayrıntıları:

Yapılan çalışma bağ ve sayfiye alanlarının bulunduğu güzergahta ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. Başkan Çolakbayrakdar, projenin tamamlanmasıyla bölge sakinlerinin günlük ulaşım ihtiyaçlarının daha rahat karşılanacağını ifade etti. Kocasinan Belediyesi, ilçenin gelişen bölgelerinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

Yatay mimarinin bölgeye katkısı:

Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi'de hızlı yapılaşma sürecine rağmen özellikle yatay mimariye sahip, az katlı yapıların bölgeye ayrı bir estetik kattığını vurguladı. Erkilet bölgesindeki alanda planlanan düzenlemenin tamamen iki katlı yapılardan oluşacağını ve Kayseri'ye farklı bir yaşam imkânı sunacağını aktardı. Başkan, tamamlanan yolun vatandaşların sağlıklı ve güzel günlerde kullanmalarını dileyerek Kayserililere hayırlı olmasını temenni etti.

Kocasinan Belediyesi yetkilileri, benzer altyapı projelerinin ilçenin diğer gelişen bölgelerinde de uygulanacağını ve yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ’NDE TAMAMLANAN YAKLAŞIK 2...

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ’NDE TAMAMLANAN YAKLAŞIK 2 KİLOMETRELİK YOL YAPIM ÇALIŞMASINI YERİNDE İNCELEYEREK, BÖLGEYİ VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNDUKLARINI SÖYLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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