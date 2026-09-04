Dolar 48,4390 +0,05%
Euro 56,2928 -0,02%
Bist 14.001,02 +0,49%
Altın Gram 7.034,23 -0,51%
EUR/USD 1,1625 -0,05%
Brent Petrol 95,37 -0,16%
--°

Gazze'de üniversite olmak: dayanışma ve bilimsel direniş

KAYÜ'de düzenlenen program, Gazze'de yükseköğretimin karşılaştığı zorlukları, akademik dayanışmayı ve eğitim mücadelesini odağına aldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Gazze'de üniversite olmak: dayanışma ve bilimsel direniş

KAYÜ'nün ev sahipliğinde Gazze gündemi:

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bilim İletişim Ofisi tarafından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda gerçekleştirilen "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında "Gazze'de üniversite olmak" temalı program 7/24 Talas Kütüphanesi'nde yapıldı. Programa Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Zeki Tekin ve Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Rektörün vurgusu:

Etkinlik açılışında konuşan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Gazze'deki öğrenci ve akademisyenlerin zorluklara karşı yürüttükleri mücadelenin önemine dikkat çekti ve şu sözleri paylaştı: "Gazze’de yaşanan akıl almaz felaketlere, derin acılara ve imkânsızlıklara rağmen eğitimlerini sürdürmeye, bilimsel faaliyetlerini yaşatmaya çalışan Gazzeli meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin onurlu mücadelesi, tüm dünyaya verilmiş en güçlü var olma mesajıdır."

Akademik deneyimler ve öğrenci sesi:

Programın konuşmacılarından Filistin Ahliya Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Dr. Mahmoud Jebreen Itmeizeh, Gazze'deki yükseköğretimin karşılaştığı altyapı, güvenlik ve kaynak sorunlarını, akademisyenlerin bilimsel faaliyetleri sürdürme çabalarını ve üniversitelerin savaş şartlarındaki işleyişini değerlendirdi.

El-Ezher Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Noman Yonias Alswaierki ise öğrenci perspektifinden konuşarak, eğitimlerini sürdürürken karşılaşılan güçlükleri ve bununla birlikte öğrenmeyi sürdürme iradesini aktardı. Konuşmalar, Gazze'de yükseköğretimin mevcut durumu, öğrencilerin eğitimlerini devam ettirme çabaları, akademisyenlerin bilimsel faaliyetleri ve akademik dayanışmanın önemi ekseninde şekillendi.

Program, katılımcıların değerlendirmeleri ve tartışmalarıyla sona erdi; etkinlik, akademik destek ve uluslararası dayanışma çağrısını öne çıkaran bir platform olarak kayda geçti.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYÜ) BİLİM İLETİŞİM OFİSİ TARAFINDAN, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK)...

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYÜ) BİLİM İLETİŞİM OFİSİ TARAFINDAN, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) KOORDİNASYONUNDA DÜZENLENEN ‘GAZZE İÇİN BİLİM KAFE’ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ‘GAZZE’DE ÜNİVERSİTE OLMAK TEMALI PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Efeler’de kurtuluş coşkusunu fener alayında yaşayacak
images

Akciğerdeki küçük leke panik yaratmamalı
images

Her nodül kanser değildir: akciğerde leke bulunanlara izlem ve risk rehberi
images

Okul öncesinde öfke ve korku ebeveynin duyguyu anlamasıyla yönetilir

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Konya'da kırtasiye denetimleri yoğunlaştı: velilere ve tüketicilere çağrı

Yamalakspor sezon hazırlığına boğa güreşi festivaliyle destek arıyor

Yenilenen 100. yıl caddesi gece müdahaleleriyle kent görünümünü tazeliyor

Efeler’de kurtuluş coşkusunu fener alayında yaşayacak

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı