Gazze'de üniversite olmak: dayanışma ve bilimsel direniş

KAYÜ'nün ev sahipliğinde Gazze gündemi:

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bilim İletişim Ofisi tarafından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda gerçekleştirilen "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında "Gazze'de üniversite olmak" temalı program 7/24 Talas Kütüphanesi'nde yapıldı. Programa Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Zeki Tekin ve Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Rektörün vurgusu:

Etkinlik açılışında konuşan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Gazze'deki öğrenci ve akademisyenlerin zorluklara karşı yürüttükleri mücadelenin önemine dikkat çekti ve şu sözleri paylaştı: "Gazze’de yaşanan akıl almaz felaketlere, derin acılara ve imkânsızlıklara rağmen eğitimlerini sürdürmeye, bilimsel faaliyetlerini yaşatmaya çalışan Gazzeli meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin onurlu mücadelesi, tüm dünyaya verilmiş en güçlü var olma mesajıdır."

Akademik deneyimler ve öğrenci sesi:

Programın konuşmacılarından Filistin Ahliya Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Dr. Mahmoud Jebreen Itmeizeh, Gazze'deki yükseköğretimin karşılaştığı altyapı, güvenlik ve kaynak sorunlarını, akademisyenlerin bilimsel faaliyetleri sürdürme çabalarını ve üniversitelerin savaş şartlarındaki işleyişini değerlendirdi.

El-Ezher Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Noman Yonias Alswaierki ise öğrenci perspektifinden konuşarak, eğitimlerini sürdürürken karşılaşılan güçlükleri ve bununla birlikte öğrenmeyi sürdürme iradesini aktardı. Konuşmalar, Gazze'de yükseköğretimin mevcut durumu, öğrencilerin eğitimlerini devam ettirme çabaları, akademisyenlerin bilimsel faaliyetleri ve akademik dayanışmanın önemi ekseninde şekillendi.

Program, katılımcıların değerlendirmeleri ve tartışmalarıyla sona erdi; etkinlik, akademik destek ve uluslararası dayanışma çağrısını öne çıkaran bir platform olarak kayda geçti.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYÜ) BİLİM İLETİŞİM OFİSİ TARAFINDAN, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) KOORDİNASYONUNDA DÜZENLENEN ‘GAZZE İÇİN BİLİM KAFE’ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ‘GAZZE’DE ÜNİVERSİTE OLMAK TEMALI PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.