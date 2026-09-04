Kura ile netleşti: Kayseri amatör takımlarının antrenman programı belirlendi

kura çekimi ve belirlenen program:

Kayseri'de 2026-2027 futbol sezonunda mücadele edecek Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme takımlarının antrenman programları kura ile belirlendi. Müsabaka takvimi öncesinde, kulüplerin kullanacağı antrenman sahaları ile gün ve saatlerinin tespit edilmesi amacıyla düzenlenen organizasyonda, uygulamaya alınacak programlar netleştirildi.

toplantının yapıldığı yer ve katılımcılar:

Kocasinan İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Argıncık Amatör Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Kocasinan İlçe Müdürü İsmail İslambay Çelik, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, kulüp yöneticileri ve antrenörler katıldı. Yapılan kura sonucunda her kulübün hangi sahada, hangi gün ve saatlerde antrenman yapacağı resmi olarak ilan edildi.

görüşler, değerlendirmeler ve beklentiler:

Toplantıda kulüp yöneticileri ile teknik ekiplerin görüş ve önerileri dinlendi; amatör futbolun yeni sezonda daha düzenli ve sağlıklı yürütülmesi için alınabilecek tedbirler ele alındı. Kura dışındaki organizasyonel konular, müsabaka ve fikstür sürecine ilişkin değerlendirmeler de toplantıda paylaşıldı. Yetkililer, belirlenen antrenman programlarının kulüplerin hazırlıklarını daha planlı ve verimli şekilde sürdürmelerine katkı sağlayacağını vurguladı.

KAYSERİ’DE 2026-2027 FUTBOL SEZONUNDA MÜCADELE EDECEK SÜPER AMATÖR KÜME VE 1. AMATÖR KÜME TAKIMLARININ ANTRENMAN PROGRAMLARI KURA İLE BELİRLENDİ.