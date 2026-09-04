bakan göktaş kalben çocuk köyü'nde çocuklarla atölye yaptı

Bakanın ziyaretinde çocukların yaz kampı ve atölye çalışmaları öne çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) tarafından oluşturulan KALBEN Çocuk Köyünde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi. Ziyaret, Balıkesirin Marmara ilçesine bağlı Ekinlik Adasındaki program kapsamında başladı; Göktaş önce köy meydanında vatandaşlarla sohbet etti, ardından çocuk köyüne geçti.

köyün amacı ve çalışma modeli:

KALBEN yetkililerinden köyün kuruluş amacı, çalışma modeli, kullanım alanları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Göktaş, merkezin çocukların yaz aylarında doğayla bağ kurması ve sosyal becerilerini geliştirmesi için tasarlandığını öğrendi. Köyde akademik, sanatsal ve doğa odaklı etkinliklerin bir arada yürütüldüğü, kullanıma açık alanların çocuklara özel düzenlendiği ifade edildi.

Köyde şu anda devlet himayesindeki 24 çocuk bulunuyor ve onlar için üç hafta süreli kamplar düzenleniyor. Bakanlık yetkilileri, yürütülen programların Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamında gönüllülük esaslı iş birlikleriyle desteklendiğini aktardı.

atölyeler, katılım ve bakanın gözlemleri:

Üsküdar Hasan Tan Çocuk Evleri Sitesi’nden programa katılan 24 çocuk, üçe ayrılarak farklı atölyelere katıldı: sukulent dikimi ve saksı boyama, dostluk bilekliği yapımı ve tartolet süsleme. Göktaş atölyelere eşlik ederek çocuklarla sohbet etti, yaptıkları çalışmaları inceledi ve etkinliklere katılım sağladı.

Bakan Göktaş, KALBEN öncülüğünde kurulan köyün oluşumuna Bakanlık olarak destek verdiklerini belirtti. Ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde, özellikle denizle teması olmamış ve İç Anadolu’dan gelen çocuklarımız, yaz boyunca Ekinlik Adası’nda 3 hafta süreyle faaliyetlere katılıyor ve burada çok güzel dostluklar kuruyorlar" ifadelerini kullandı.

Göktaş, atölyelerin çocuklara zihinsel, fiziksel ve sanatsal açıdan katkı sağladığını vurgulayarak, bu tür etkinliklerle çocukların kendilerini geliştirdiklerini söyledi. "Yaz boyunca 650 çocuğumuz burada bu tür etkinliklerden istifade etti" bilgisi de ziyaret sırasında paylaşıldı.

Devlet ve sivil toplum iş birliğinin önemine değinen Göktaş, KALBEN Derneği'ne teşekkür ederek derneğin koruyucu aileliği teşvik etmedeki rolünü öne çıkardı. Göktaş, gönüllülük faaliyetlerinin ve protokollerle yürütülen iş birliklerinin "çocukların yarınlarına yapılmış son derece kıymetli bir yatırım" olduğunu belirtti.

Ziyarette Bakan Göktaş, projeyi örnek bir çalışma olarak tanımladı ve şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bu tür gönüllü etkinliklerin daha da yaygınlaştırılmasını, devlet himayesindeki çocuklarımıza el birliğiyle daha güzel bir gelecek sunmak adına çok kıymetli buluyoruz. Yaz boyunca 650 çocuğumuz burada bu tür etkinliklerden istifade etti. Geçtiğimiz yıl da benzer bir çalışma olanağı sunuldu. Burası tamamen çocuklara adanmış bir köy. Vatandaşlarımız da, özellikle köy sakinleri de çocuklarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorlar. Onların buraya bereket getirdiğine inanıyorlar. Bu çok örnek bir proje. Türkiye’de bir ilk. Bu tür öncü projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız el birliğiyle çocuklarımıza daha güzel yarınlar sunmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onlara her türlü imkanı seferber etmek bizim borcumuz."

Ziyaret, hem çocukların günlük etkinliklerini yerinde gözlemlemek hem de kamu-STK iş birliklerinin nasıl sonuçlar verdiğini değerlendirmek açısından önem taşıdı. KALBEN Çocuk Köyü, yaz dönemi boyunca benzer programlarla çocuklara yönelik fırsatlar sunmayı sürdürecek.

Bakan Göktaş, KALBEN Çocuk Köyü’nü ziyaret etti