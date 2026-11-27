Festival lansmanı Pancar Deposu'nda gerçekleşti

Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali (BUEF), Pancar Deposu’ndaki lansman toplantısıyla kapılarını açtı. "Paylaşmak: Hikayenin Bizi Birleştiren Gücü" temalı festival, 10 ülkeden 22 yazarı 29 Kasım'a kadar okurlarla buluşturacak.

Katılımcılar ve açılıştaki vurgular:

Lansmana; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, paydaş ülkelerin konsolosları, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, yazarlar ve edebiyatseverler katıldı.

Konuşmasında kentin kültürel birikimine dikkat çeken Şadi Özdemir, konserler, tiyatrolar, sergiler, kütüphaneler ve "Yılın Yazarı" projesiyle oluşan kimliği uluslararası festivallerle dünyaya açtıklarını söyledi. Özdemir, konuşmasında Nazım Hikmet’in "Yaşamaya Dair" şiirinden dizeler okuyarak edebiyatın insanları başka hayatlara ortak ettiğini vurguladı: "Çünkü insana dair olanın coğrafyası yok."

Paylaşma, çeviri ve empati üzerine:

Hollanda İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga, hikayelerin yolculuğunun yeni okurlar ve kültürel bağlar getirdiğini belirtti. Huisinga, günümüz dünyasında farklılıklar içinde birbirini dinlemenin önemine dikkat çekerek edebiyatın okura "başkasının dünyasına adım atma" olanağı sağladığını söyledi. Ödüllü Hollandalı yazar Sander Kollaard’ın festivalde yer alacak olmasından duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Bursa’nın köklü mirasını edebiyat yoluyla yeni karşılaşmalara açmanın önemine işaret etti. Şahin, paylaşmanın empati kurmak olduğunu ve çevirinin dilleri aştığını kaydetti: "Hikayeler unutulmaya karşı bir direnç, yalnızlığa karşı bir dayanışma biçimidir."

Kalem Telif Hakları Kurucusu Nermin Mollaoğlu, Bursa’da çağdaş dünya edebiyatı ile Türk edebiyatını aynı odağa taşıyarak uluslararası bir edebiyat geleneği oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Dilbilimi uzmanı ve yazar Hakan Akdoğan ise edebiyatın bireyi yalnızca kendi deneyimine sıkıştırmayıp başkalarını dinlemeye alan açtığını belirtti.

Festival organizasyonu kapsamında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, Kore Edebiyat Çeviri Fonu, İrlanda Kültür Fonu, Norveç Edebiyat Çeviri Fonu ve Distopya Akademi başta olmak üzere destek veren kurumlara teşekkür edildi.

Program ve erişim bilgileri:

Festival programı, açılışta gerçekleştirilen söyleşiyle başladı; ilk oturum Hira Ayşe Özsoy ile sürdü. Etkinlikler Nazım Hikmet Kültürevi merkezli olmak üzere 29 Kasım Pazar akşamına kadar devam edecek. Organizasyon kapsamında düzenlenen tüm oturumlar üç gün boyunca ücretsiz olarak izlenebilecek.

Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali, çeviri ve kültürlerarası paylaşım etrafında örülen programıyla kentin kültür rotasına yeni bir soluk getirmeyi ve edebiyatı daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 3. BURSA ULUSLARARASI EDEBİYAT FESTİVALİ (BUEF), PANCAR DEPOSU'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN LANSMAN TOPLANTISIYLA KAPILARINI AÇTI. "PAYLAŞMAK: HİKAYENİN BİZİ BİRLEŞTİREN GÜCÜ" TEMASIYLA 29 KASIM'A KADAR SÜRECEK FESTİVAL, 10 ÜLKEDEN 22 YAZARI OKURLARLA BULUŞTURACAK.