Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi heyeti kaymakamı ziyaret etti

Afyonkarahisar Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Fahrettin Aygündüz ile mobilya alanı öğretmen ve öğrencilerinden oluşan heyet, Dinar Kaymakamı Mehmet Naim Akgül'ü makamında ziyaret etti.

bölümler ve atölye çalışmaları:

Ziyarette okulda eğitim verilen bölümler tanıtıldı ve atölyelerde yürütülen üretim ile eğitim faaliyetleri hakkında Kaymakam Akgül'e detaylı bilgi verildi. Heyet, atölyelerdeki uygulamalı eğitimin iş gücüne hazırlık açısından önemine dair açıklamalar yaptı.

kaymakamın değerlendirmesi:

Kaymakam Mehmet Naim Akgül, öğrencilerle bir süre sohbet ederek mesleki eğitimin yerel kalkınma ve istihdam açısından taşıdığı öneme değindi ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

AFYONKARAHİSAR DİNAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YÖNETİCİLERİ OKULUN BÖLÜMLERİNİ VE EĞİTİM SİSTEMİ HAKKINDA KAYMAKAM MEHMET NAİM AKGÜL’E BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU.