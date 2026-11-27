Nevşehir'de iki öğrencinin bayrak duyarlılığı

Nevşehir'in merkeze bağlı Çat beldesindeki Çat Vadisi'ni gezen genç kadınların dikkati, bölgede etkili rüzgâr nedeniyle ipi kopan Türk bayrağının zarar görmesini engelledi. Olayda sorumluluk üstlenen öğrenci Nisa Nur Çeviker ile üniversiteden arkadaşı Ülkü Rüzgar, bayrağın yere değen kısmını alarak yetkililere haber verdi ve flagın tekrar göndere çekilmesine katkı sağladı.

olayın gelişimi:

Gençler vadide dolaştıkları sırada, güçlü rüzgâr sonucu gönderdeki Türk bayrağının ipinin koptuğunu ve yarısının yere değdiğini fark etti. Hemen müdahale ederek bayrağı bulunduğu yerden alan Nisa Nur Çeviker ve Ülkü Rüzgar, bayrağın zarar görmesini önledi ve durumu belediye yetkililerine iletti. Yetkililerin müdahalesiyle bayrak gerektiği yere yeniden gönder edildi.

belediye tepkisi ve gençlerin açıklaması:

Çat Belediye Başkanı Zübeyr Kalay, duyarlı davranışlarından ötürü gençleri makamında kabul etti. Başkan Kalay, davranışları için teşekkür ederek günün anısına kendilerine bir Türk Bayrağı hediye etti. Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Nisa Nur Çeviker ve Ülkü Rüzgar ise şunları ifade etti: "O gün üniversitedeki arkadaşımı köyümüze gezdirmeye getirmiştim. İlk olarak Çat Vadisi’ni gezdirmek istedim. Vadiye vardığımızda bayrağın rüzgardan dolayı yarısının yere değdiğini gördük ve her Türk vatandaşının yapması gerekeni yaptık. Bayrağımızı tekrardan olması gerektiği yere, yani dalgalanacağı en yüksek noktaya yerleştirmeye çalıştık."

Bu tür küçük ama dikkat çekici girişimler, kamuya açık alanlarda milli simgelere gösterilen saygının somut örnekleri olarak değerlendiriliyor. Çevredeki vatandaşlar ve yetkililer, öğrencilerin hızlı ve duyarlı müdahalesini takdir etti.

NİSA NUR ÇEVİKER VE ÇAT BELEDİYE BAŞKANI ZÜBEYR KALAY