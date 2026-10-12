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Bursa'da kavşakta tehlikeli manevra: scooter sürücüsü çarpışmaktan son anda kurtuldu

Nilüfer Sanayi Caddesi Yan Yolu'ndaki kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan scooter sürücüsü, seyir halindeki otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da kavşakta tehlikeli manevra: scooter sürücüsü çarpışmaktan son anda kurtuldu

Bursa'da kavşakta tehlikeli manevra: scooter sürücüsü çarpışmaktan son anda kurtuldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Sanayi Caddesi Yan Yolu üzerindeki bir kavşakta tehlikeli anlar yaşandı. Kırmızı ışık ihlali yapan elektrikli scooter sürücüsü, kavşağa hızla girince seyir halindeki otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu.

olayın gelişimi:

Görgü ve araç kameralarına yansıyan görüntülere göre, otomobile yeşil ışık yanarken kavşağa doğru hızla gelen scooter sürücüsü, durmayarak kırmızı ışığı ihlal etti. Sürücünün manevrası sonucu iki araç arasında yaşanması muhtemel çarpışma, şans eseri gerçekleşmedi.

görüntülerin kayda geçmesi ve riskin vurgulanması:

Olay anı, bir aracın ön camına takılı olan araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, kavşakta dikkatsiz ve kural dışı sürüşün ne denli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini net biçimde gösteriyor.

Yetkililer veya taraflarla ilgili yeni bir bilgi verilmedi; kamuoyuna yansıyan görüntüler, sürücülere ve yol kullanıcılarına dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

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Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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