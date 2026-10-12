Sosyal medyada karaborsa: Şampiyonlar Ligi maçı öncesi 9 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

Galatasaray’ın Şampiyonlar Liginde Barcelona ile yarın akşam oynayacağı maç öncesinde, sanal medyada karaborsa bilet satışına ilişkin ilanların tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. İlanların takibi neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen işlem yapıldı.

Emniyet müdürlüğünün müdahalesi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah düzenlenen operasyonlarda şüphelilere yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan kişiler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

Yetkililer, soruşturmanın seyri ve gözaltındakilerle ilgili işlemlere dair açıklamaların soruşturma tamamlandıkça kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BARCELONA İLE YARIN AKŞAM OYNAYACAĞI MAÇ ÖNCESİ KARABORSA BİLET OPERASYONU YAPILDI, 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.