Sağlık hizmetlerinde eşgüdüm vurgusu: Eskişehir il sağlık müdürü Bildirici Urla'da

Toplantı ve katılımcılar:

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve diğer illerin sağlık yöneticileriyle birlikte İzmir Urla Karantina Adası'nda düzenlenen İl Sağlık Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Toplantı, 81 ilin temsilcilerinin yer aldığı 3 günlük bir program olarak gerçekleştirildi.

Gündem: "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık":

Toplantının ana eksenini, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve sistemler arası iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeli oluşturdu. Katılımcılar kapsamında hizmet sunumu, önleyici sağlık uygulamaları ve kurumsal koordinasyon başlıkları üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Bildirici'nin değerlendirmeleri ve iş birliği çağrısı:

Doç. Dr. Yaşar Bildirici, toplantıda Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile birlikte diğer illerin sağlık müdürleriyle görüş alışverişinde bulunarak Eskişehir'de yürütülen çalışmaların önceliklerini paylaştı. Görüşmelerde, sağlık hizmetlerinde eşgüdümün artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi vurgulandı.

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YAŞAR BİLDİRİCİ, SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU'NUN KATILIMLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İL SAĞLIK MÜDÜRLERİ TOPLANTISI'NA KATILDI.