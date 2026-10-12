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Tekirdağ'da kavşak çarpışması: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolsüz kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü NKÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:48

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tekirdağ'da kavşak çarpışması: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'da kavşak çarpışması: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde dün akşam saat 21.50 sıralarında kontrolsüz bir kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Olayda, S.G. idaresindeki 59 RR 765 plakalı otomobil ile B.B.I. idaresindeki 59 ALH 490 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza ve ilk müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede ulaşarak yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralı B.B.I., olay yerindeki müdahalenin ardından tedbir amaçlı olarak Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Kaza, Değirmenaltı Caddesi ile Açelya Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta gerçekleşti. Olayın ardından trafik ekipleri ve ilgili birimler kaza yerinde inceleme başlattı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve bölgedeki kavşak düzenlemeleri ile trafik güvenliğinin değerlendirmeye alınacağını bildirdi.

YARALI, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (NKÜ) ARAŞTIRMA HASTANESİ&#039;NE KALDIRILDI.

YARALI, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (NKÜ) ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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