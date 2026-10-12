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Büyükçekmece'de bocce volo turnuvasında kıyasıya rekabet

Büyükçekmece Belediyesi ve Kulübü'nün düzenlediği Bocce Volo Turnuvası'nda 32 sporcu, 16 takım Atatürk Spor Kompleksi'nde iki gün süren çekişme yaşadı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Emre Koç

Büyükçekmece'de bocce volo turnuvasında kıyasıya rekabet

Büyükçekmece'de bocce volo turnuvası:

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Belediye Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuva, Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda yer alan sporcuların da bulunduğu organizasyona 32 sporcu katıldı ve yarışmacılar 16 takım halinde mücadele etti. Karşılaşmalar, izleyicilere çekişmeli ve yüksek tempolu oyunlar sundu.

Müsabakalar ve ödül töreni:

İki gün süren müsabakalar boyunca takımlar turnuvanın şampiyonluk mücadelesi için kıyasıya rekabet etti. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcuların ödülleri, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Dr. Seçkin Özdemir tarafından takdim edildi.

Dereceye giren sporcular:

Açık Geleneksel Çiftler Kategorisi
1. Faik Dursun Öztürk - Caner Makara
2. Mine Türker - Yiğit Akay
3. Mehmet Can Yakın - Ali Asker Recep

Kadınlar Altın Nokta Kategorisi
1. Mine Türker
2. Melek Ünlü
3. Kardelen Çakallıca

Erkekler Altın Nokta kategorisi
1. Burak Altay
2. Görkem Duran
3. Birkan Tülek

ERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KOORDİNATÖRÜ DR. SEÇKİN ÖZDEMİR...

ERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KOORDİNATÖRÜ DR. SEÇKİN ÖZDEMİR TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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