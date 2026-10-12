Kuzey Kore'nin Doğu Denizi hamlesi: füzeler 900 kilometreden fazla uçtu

Kuzey Kore, Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametinde birden fazla balistik füze fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) fırlatmanın Pyongyang bölgesinden yerel saatle 09.20 civarında gerçekleştiğini ve füzelerin 900 kilometreden fazla mesafe katettiğini bildirdi. JCS, füzelerin ilk belirlemelere göre Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düştüğünü açıkladı.

askeri teyakkuz ve bilgi paylaşımı:

JCS, muhtemel ek fırlatmalara karşı gözlem faaliyetlerinin artırıldığını duyurdu. Açıklamada, ordunun ABD ve Japonya ile bilgi paylaşımı yaparak teyakkuzda olduğu vurgulandı. Bölgedeki hava ve deniz unsurları tarafından izleme faaliyetleri yoğunlaştırıldı.

seul yönetiminin acil toplantısı:

Kuzey Kore’nin denemesi Seul yönetimini alarma geçirdi. Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi (NSO), Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla acil bir toplantı düzenlendi ve artan füze denemeleri ile alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, Kuzey Kore eylemlerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden ve bölgedeki güvenliğe katkı sağlamayan girişimler olarak nitelendirerek, NSO'nun "bunların derhal durdurulmasını talep ettiğini" ifade etti.

tokyo'nun teyidi ve alınan tedbirler:

Japonya hükümeti de atışı doğruladı. Japonya Savunma Bakanlığı, balistik füze olduğu değerlendirilen fırlatmaların saat 09.20–09.40 arasında gerçekleştiğini ve ilk belirlemelere göre füzelerin Japonya MEB'si dışına düştüğünü bildirdi. Japonya Sahil Güvenlik Teşkilatı saat 10.00 itibarıyla bölgedeki gemilerde hasar tespit edilmediğini açıkladı. Başbakan Sanae Takaichi, ilgili kurumlara gerekli önlemleri alma ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olma talimatı verdi.

Olayın zamanlaması dikkat çekici bulundu: Pyongyang'ın son denemesi, Güney Kore'nin geçtiğimiz Perşembe yerli geliştirdiğini duyurduğu ilk hipersonik füze sisteminin testinin ardından geldi. Kuzey Kore daha önce, 3 Ekim'de düzenlenen bir denemede hipersonik stratejik bir silah sistemini test ettiğini açıklamıştı. Bu gelişme, Kore Yarımadası'ndaki askeri gerginliğin tırmanması açısından takip ediliyor.

KUZEY KORE, DOĞU DENİZİ (JAPON DENİZİ) İSTİKAMETİNE BİRDEN FAZLA BALİSTİK FÜZE FIRLATIRKEN, FÜZELERİN 900 KİLOMETREDEN FAZLA MESAFE KATETTİĞİ VE JAPONYA'NIN MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGESİNİN DIŞINA DÜŞTÜĞÜ ÖĞRENİLDİ.