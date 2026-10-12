Sosyal medyadan tespit edilen düğün konvoyu soruşturması: üç şüpheli adliyede

Zonguldak'ta düğün konvoyu soruşturması:

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımlarında düğün konvoyunda ve tünel içinde havaya ateş açıldığına dair tespitler üzerine resen soruşturma başlattı. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu üç kişi Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

yakalanma ve gözaltı işlemleri:

Soruşturmada, düğün öncesinde ikametinin önünde havaya ateş açtığı belirlenen O.Ç. (32), araç konvoyunda havaya ateş açtığı saptanan E.M.A. (21) ile konvoy sırasında tünel içerisinde havaya ateş açılan aracı kullandığı belirlenen İ.A. (28) yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tamamı adliyeye sevk edildi.

ele geçirilen malzemeler ve soruşturmanın kapsamı:

Şüphelilerin üst, ev ve araç aramalarında, E.M.A. ile ilişkili çalılıklar arasında 1 adet markasız kurusıkı tabanca bulundu. Ayrıca O.Ç.'nin evinde 8 adet dolu av tüfeği fişeği ve evinin önünde 17 adet boş av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Emniyet ve savcılık, toplumun huzur ve güvenliğine yönelik benzer olayların sosyal medya üzerinden tespiti halinde resen soruşturma başlatmaya devam edileceğini bildirdi.

ZONGULDAK'TA DÜĞÜN KONVOYUNDA HAVAYA ATEŞ AÇILMASIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.