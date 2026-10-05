Bursa'da mobilya fabrikasında sabah yangını: itfaiyenin 2,5 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındı

Bursa'da mobilya fabrikasında sabah yangını

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mevkisi'nde mobilya üretimi yapılan bir fabrikada sabah saat 06.05'te yangın çıktı. Olay, çevrede korku ve yoğun duman oluşmasına neden olurken, yetkililer hızlı müdahale için harekete geçti.

Müdahale ve konuşlandırılan ekipler:

Yangına müdahale için Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 20 itfaiye aracı sevk edildi. Ayrıca 10 su tankeri, 1 kepçe ve Buski, Park Bahçeler, Tarım AŞ ile Nilüfer Belediyesi ekipleri olay yerinde çalıştı. AFAD'a bağlı KBRN ekibi de tedbir amacıyla bölgede konuşlandırıldı.

Söndürme süreci ve son durum:

İtfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesiyle alevler yaklaşık 2,5 saat içinde kontrol altına alındı. Alevler ve söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Söndürme sonrası soğutma çalışmaları ekiplerce hâlâ sürdürülüyor ve yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, söndürme ve soğutma çalışmalarının koordineli şekilde devam ettiğini bildirirken, çıkan siyah dumanların İzmir karayolu üzerindeki birçok noktadan görüldüğünü aktardı.

Bursa'da mobilya fabrikasında büyük yangın...30 itfaiye ve tanker olay yerinde