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Bursa'da mobilya fabrikasında sabah yangını: itfaiyenin 2,5 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındı

Nilüfer'deki mobilya fabrikasında sabah çıkan yangına 20 itfaiye aracı, 10 su tankeri ve AFAD KBRN ekibi müdahale etti; soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da mobilya fabrikasında sabah yangını: itfaiyenin 2,5 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındı

Bursa'da mobilya fabrikasında sabah yangını

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mevkisi'nde mobilya üretimi yapılan bir fabrikada sabah saat 06.05'te yangın çıktı. Olay, çevrede korku ve yoğun duman oluşmasına neden olurken, yetkililer hızlı müdahale için harekete geçti.

Müdahale ve konuşlandırılan ekipler:

Yangına müdahale için Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 20 itfaiye aracı sevk edildi. Ayrıca 10 su tankeri, 1 kepçe ve Buski, Park Bahçeler, Tarım AŞ ile Nilüfer Belediyesi ekipleri olay yerinde çalıştı. AFAD'a bağlı KBRN ekibi de tedbir amacıyla bölgede konuşlandırıldı.

Söndürme süreci ve son durum:

İtfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesiyle alevler yaklaşık 2,5 saat içinde kontrol altına alındı. Alevler ve söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Söndürme sonrası soğutma çalışmaları ekiplerce hâlâ sürdürülüyor ve yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, söndürme ve soğutma çalışmalarının koordineli şekilde devam ettiğini bildirirken, çıkan siyah dumanların İzmir karayolu üzerindeki birçok noktadan görüldüğünü aktardı.

Bursa&#039;da mobilya fabrikasında büyük yangın...30 itfaiye ve tanker olay yerinde

Bursa'da mobilya fabrikasında büyük yangın...30 itfaiye ve tanker olay yerinde

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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