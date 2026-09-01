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Bursa'da ön tekerle trafikte tehlike yaratan plakasız motosiklet

Bursa Osmangazi'de plakasız motosiklet sürücüsünün İstanbul Yolu Caddesi'nde ön teker kaldırarak trafikte tehlike oluşturduğu anlar kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:37

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da ön tekerle trafikte tehlike yaratan plakasız motosiklet

Bursa Osmangazi'de trafikte tehlike oluşturan manevra

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir sürücünün cadde ortasında gerçekleştirdiği tehlikeli hareketler çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi; görüntülerde sürücünün bir süre ilerledikten sonra motosikletin önünü kaldırarak yoluna devam ettiği görülüyor.

görüntülerde ne görülüyor:

Kayıtlarda, yoğun trafikte sağlı sollu araçların arasında ilerleyen motosiklet sürücüsünün aniden ön tekeri kaldırarak ilerlediği görülüyor. Yolun dar olduğu ve araç yoğunluğunun bulunduğu bir güzergâh olması, yapılan manevranın hem sürücünün hem de çevresindekilerin güvenliğini riske attığını ortaya koyuyor.

riskler ve toplumsal yansımalar:

Bu tür davranışlar, öngörülemeyen çarpışmalara neden olma potansiyeli taşıyor; ayrıca peşinden gelen sürücülerde ani fren veya yön değiştirme gibi tehlikeli tepkilere yol açabiliyor. Görüntüleri kaydeden vatandaşların tepkileri ve kayıt altına alma çabası, trafikte benzer risklerin farkında olunduğunu gösteriyor. Plakasız olması ise motosikletin kimliğini belirlemeyi zorlaştırıyor ve olayın takibini güçleştirebiliyor.

Olayın ardından yerel kamuoyunda güvenli sürüşe dikkat edilmesi yönünde uyarılar yapıldı; trafikte benzer tehlikeli davranışların azaltılması için sürücülerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önemi öne çıkıyor. Görüntüler, kısa süreli de olsa trafikteki diğer kullanıcıların da ne kadar savunmasız olabildiğini hatırlatıyor.

OSMANGAZİ İLÇESİNDE PLAKASIZ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, TRAFİKTE SEYİR HALİNDEYKEN ÖN KALDIRARAK...

OSMANGAZİ İLÇESİNDE PLAKASIZ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, TRAFİKTE SEYİR HALİNDEYKEN ÖN KALDIRARAK TEHLİKELİ HAREKETLER YAPTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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