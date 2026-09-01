Orhaneli'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Orhaneli'de seyir halindeyken otomobil alev aldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle duman çıkarmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdururken, kısa sürede yükselen alevler aracın büyük bölümünü sardı.

yangının gelişimi:

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek yetkililere haber verdi. Sürücünün zamanında durdurması yangının çevreye sıçramasını önledi, ancak otomobilin kabin ve motor bölümünde yangın hızlı bir şekilde yayıldı. Kısa sürede bölge alev ve dumanla kaplandı.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli çalışmalar ve teknik inceleme başlatıldı.

Yetkililer, yangının kesin nedenine ilişkin bulguların teknik inceleme sonrası netleşeceğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve çevredeki güvenliğin sağlanması için gereken önlemler alındı.

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