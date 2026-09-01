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Manavgat'ta kavşakta çarpışma güvenlik kamerasına yansıdı: 1 yaralı

Manavgat'ta D-400 kara yolunda kavşağa son anda dönen otomobile arkadan çarpan araç güvenlik kamerasına yansıdı; kazada 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:20

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta kavşakta çarpışma güvenlik kamerasına yansıdı: 1 yaralı

Manavgat'ta D-400 kara yolunda kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alanya-Manavgat istikametinde ilerleyen araçların karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Alanya-Manavgat D-400 kara yolu üzerinde, Kızılağaç kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Kaza anı ve araçların hareketleri:

Görüntülere göre, 06 EVM 450 plakalı Peugeot marka otomobil, aynı istikamette ilerlerken kavşakta ani bir kararla Kızılağaç'a dönmeye başladı. Orta şeritte seyreden bu araç sol şeritte hızla gelen ve 01 BAC 49 plakalı aracı fark edemeyen sürücünün aracıyla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 06 EVM 450 plakalı otomobil savrularak bir trafik lambasına çarparak durdu; arkadan çarpan araç ise yaklaşık 50-60 metre ilerledikten sonra durabildi.

Yaralıya müdahale ve olay sonrası:

Kazada, 06 EVM 450 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zeynep B. Y. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri yaralının ilk müdahalesini olay yerinde yaptı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma ve trafik incelemesi yetkililerce başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIYAN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIYAN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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