Milli elektrikli hızlı tren testlerinde saatte 250 kilometre hıza çıktı

testler ve hız:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye’nin ilk hızlı treninin test süreçlerinin planlandığı şekilde sürdüğünü bildirdi. Bakan Uraloğlu, yürütülen test programlarında daha önce saatte 240 kilometreye ulaşıldığını hatırlatarak, dinamik seyir emniyeti çalışmalarında yeni bir eşiğin aşıldığını belirtti.

Testlerin Gebze-Eskişehir güzergâhında başladığını ve devamında Eskişehir-Polatlı hattında da önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Uraloğlu, çalışmaların farklı hız ve işletme şartlarında titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Bu aşamada milli trenin saatte 250 kilometre hıza ulaştığı açıklandı.

test sürecinin kapsamı ve hedefleri:

Uraloğlu, test ve doğrulama faaliyetlerinin amacının trenin güvenli, konforlu ve yüksek performanslı bir şekilde işletmeye alınabilmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Özellikle saatte 225 kilometre işletme hızına sahip setin dinamik seyir emniyeti testlerinin program dahilinde gerçekleştirildiği bildirildi. Testler, hız arttıkça trenin yol, altyapı ve sistemlerle uyumunun değerlendirilmesini hedefliyor.

tasarım, donanım ve erişilebilirlik:

Tren setleri, 8 araçtan oluşuyor ve toplam 577 yolcu kapasiteli olarak tasarlandı. Alüminyum gövde yapısı tercih edilen setlerde; otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ile kamera sistemleri yer alıyor.

Bakan Uraloğlu, kritik kontrol sistemlerinin de tamamen yerli üretim olarak geliştirildiğini belirterek, "Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi'ni ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak tasarladık ve ürettik" dedi. Bu vurguyla sistem entegrasyonu ve yerli tedarik zincirinin önemi öne çıkarıldı.

Ayrıca yolcu konforuna dönük düzenlemeler de öne çıkarıldı: Tren içi otomatlar ve mutfak bölümleri yolcuların yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde konumlandırıldı. Engelli yolcular için iki adet özel yolcu bölmesi ile tekerlekli sandalyelerin platformdan araca güvenle indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de trenlerde yer alıyor.

Uraloğlu, trenlerin yüksek konfor ve inovasyon hedefleriyle mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlandığını belirterek, testlerin planlandığı şekilde devam ettiğini aktardı. Test ve doğrulama süreçlerinin tamamlanmasının ardından işletmeye alınma aşamalarına geçileceği vurgulandı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TÜRKİYE’NİN İLK HIZLI TRENİNİN TEST SÜREÇLERİNİN BAŞARIYLA DEVAM ETTİĞİNİ İFADE EDEREK, "TEST SÜREÇLERİ BAŞARIYLA DEVAM EDEN MİLLİ ELEKTRİKLİ HIZLI TREN’İMİZ SAATTE 250 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI" DEDİ.