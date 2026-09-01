penta teknoloji okı ile Orta Doğu ve Afrika’da bölgesel dağıtıma başladı

Penta Teknoloji, OKI iş birliğini Orta Doğu ve Afrika’ya taşıdı:

Penta Teknoloji, Japonya merkezli endüstriyel baskı teknolojileri üreticisi OKI ile mevcut Türkiye distribütörlüğünü genişleterek bölgesel bir yapıya dönüştürdü. Yapılan anlaşma kapsamında şirket, Türkiye ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Fas, Fildişi Sahili, Güney Afrika, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan ve Tunus’u kapsayan 11 ülkede OKI’nin bölgesel distribütörü olarak görev alacak.

Dağıtım ve operasyonel sorumluluklar:

Anlaşma, Penta Teknoloji’nin yalnızca ürün dağıtımını üstlenmesini değil; aynı zamanda bölgesel operasyon yönetimi, yönetişim ve süreç optimizasyonu gibi alanlarda da aktif rol almasını öngörüyor. Şirket, OKI’nin bölgedeki büyüme stratejisinin uygulanmasında lojistik, tedarik zinciri koordinasyonu ve iş ortağı yönetimi konularında sorumluluk alacak. Bu çerçevede Penta Teknoloji, saha operasyonları ve müşteri destek süreçlerinin standardizasyonuna katkı sunacak.

Stratejik etkiler ve hedefler:

Bölgesel distribütörlük kararı, Penta Teknoloji’nin uluslararası pazarlardaki etkinliğini ve stratejik konumunu güçlendirecek. Anlaşma, şirketin katma değerli teknoloji dağıtımındaki deneyimini daha geniş bir coğrafyaya taşırken, OKI için bölgesel erişim ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine olanak tanıyacak. Söz konusu pazarların heterojen yapısı, yerel iş ortaklarıyla kurulacak güçlü ilişkiler ve operasyonel mükemmellik gerektiriyor; Penta Teknoloji bu beklentilere yönelik insan kaynağı ve süreç yetkinliğini öne çıkarıyor.

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal ise konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "2017 yılından bu yana Türkiye’de tek distribütörü olarak faaliyet gösterdiğimiz OKI ile iş birliğimizin, bugün Orta Doğu ve Afrika’da 11 ülkeyi kapsayan bölgesel bir yapıya dönüşmesi, Penta Teknoloji’nin yıllar içinde ortaya koyduğu operasyonel mükemmelliğin, iş ortağı ekosistemine sunduğu katma değerin ve uluslararası ölçekte kazandığı güvenin somut bir göstergesidir. OKI’nin geniş bir coğrafyada dağıtım operasyonlarının liderliğini üstlenecek olmaktan memnuniyet duyuyor, bu anlaşmayı şirketimizin uluslararası büyüme yolculuğunda stratejik bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Yeni dönemde Orta Doğu ve Afrika’nın yüksek potansiyele sahip pazarlarında sektör tecrübemizi, yetkin insan kaynağımızı ve operasyonel gücümüzü daha geniş bir ekosisteme taşıyarak iş ortaklarımız için sürdürülebilir değer oluşturmaya devam edeceğiz. Penta Teknoloji olarak bu yeni yapıyla birlikte uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye ve bölgesel teknoloji ekosistemindeki gücümüzü ileri taşımaya kararlıyız."

Anlaşma, her iki şirket için de bölgesel büyüme hedeflerinin hızlandırılması ve paydaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde dağıtım ağının yaygınlaştırılması ve yerel iş ortaklarıyla entegrasyonun derinleştirilmesi bekleniyor.

PENTA TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRÜ FATİH ERÜNSAL