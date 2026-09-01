Nilüfer'de düğün konvoyu yolda durdu, trafik dakikalarca aksadı

Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı
Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi sınırlarında düzenlenen düğün konvoyundaki araçlar, yol üzerinde durarak ulaşımı engelledi. Konvoydaki araçların dakikalarca yolda beklemesi diğer sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı ve bölgede kısa süreli yoğunluk yaşandı.
cep telefonu görüntüleri olay anını gösteriyor:
Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde konvoydaki araçların yolu kısmen kapattığı ve trafikte beklemelerin yaşandığı açıkça görülüyor; kayıtlar olayın yaşandığı noktadaki aksamalara ışık tutuyor.
konvoyun ayrılması ile trafik normale döndü:
Konvoyun ilerlemesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı ve bölgede trafik akışı normale döndü. Olay kısa sürede sonlanırken, görüntüler sosyal medyada ve yerel paylaşımlarda dikkat çekti.
BURSA'DA DÜĞÜN KONVOYU YOLU TRAFİĞE KAPATTI
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