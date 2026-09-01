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Nilüfer'de düğün konvoyu yolda durdu, trafik dakikalarca aksadı

Ataevler Mahallesi'nde düğün konvoyundaki araçların yolda durması trafikte dakikalarca beklemeye yol açtı; görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nilüfer'de düğün konvoyu yolda durdu, trafik dakikalarca aksadı

Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı

Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi sınırlarında düzenlenen düğün konvoyundaki araçlar, yol üzerinde durarak ulaşımı engelledi. Konvoydaki araçların dakikalarca yolda beklemesi diğer sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı ve bölgede kısa süreli yoğunluk yaşandı.

cep telefonu görüntüleri olay anını gösteriyor:

Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde konvoydaki araçların yolu kısmen kapattığı ve trafikte beklemelerin yaşandığı açıkça görülüyor; kayıtlar olayın yaşandığı noktadaki aksamalara ışık tutuyor.

konvoyun ayrılması ile trafik normale döndü:

Konvoyun ilerlemesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı ve bölgede trafik akışı normale döndü. Olay kısa sürede sonlanırken, görüntüler sosyal medyada ve yerel paylaşımlarda dikkat çekti.

BURSA&#039;DA DÜĞÜN KONVOYU YOLU TRAFİĞE KAPATTI

BURSA'DA DÜĞÜN KONVOYU YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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