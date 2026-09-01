Babaeski'de uzun süre haber alınamayan 72 yaşındaki adamın evinde cansız bedeni bulundu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Gazi Kemal Mahallesi Amaç Yapı Sitesi mevkiinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki Aladdin B., yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamaması üzerine evinde ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, adrese girerek şahsı hareketsiz halde tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Aladdin B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

olayın gelişimi:

Polis ekipleri ve olay yeri inceleme birimleri, ev ve çevresinde detaylı araştırma yaptı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve bulguların kayda geçirildiğini bildirdi.

soruşturma ve bekleyen işlemler:

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp incelemesinin yapılacağı, olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından resmi açıklama yapılacağını belirtti.

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNDE YALNIZ YAŞAYAN 72 YAŞINDAKİ ALADDİN B. BİR SÜREDİR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAMASI ÜZERİNE EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.