Bursa'da sağanak sonrası pazarlar suyla doldu, sokaklarda birikintiler oluştu

Bursa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi:

Bursa'da kısa süreli ama yoğun bir sağanak yağışın ardından kent merkezinin farklı noktalarında su birikintileri oluştu. Yağışın etkisiyle bazı yollar ve çevre alanları suyla kaplanırken, özellikle açık alanlardaki faaliyetler sekteye uğradı. Yetkililerce yapılan resmi bir açıklama haberde yer almasa da, yaşanan olumsuzluklar halkın günlük yaşamını etkiledi.

Pazar yerleri ve yollar:

Yağış sonrasında pazar yerlerinde tezgahtarların ve alışverişe gelen vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Biriken yağmur suları nedeniyle bazı yollar adeta göle dönerken, pazar yerleri ve çevre sokaklar geçici olarak kullanım dışı kaldı. Bu durum, hem esnafın satışını hem de alışverişin akışını olumsuz etkiledi.

Vatandaş görüntüleri ve günlük yaşamın etkilenmesi:

Olay anına ait görüntüler, kent sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı; sosyal medyada paylaşılan kayıtlar yağışın yarattığı su baskınını gözler önüne serdi. Vatandaşlar kısa süreliğine ulaşım zorlukları yaşarken, bazı alanlarda suyun çekilmesi için temizlik ve tahliye çalışmalarının gerektiği dikkati çekti. Yetkililerin altyapı ve drenaj sistemlerinin yetersiz kaldığı noktalarda değerlendirme yapacağı bekleniyor.

Yağışın ardından oluşan su birikintileri, kent içi hareketliliği kısıtladı; esnaf ve vatandaşların durumu takip ettiği, olası yeni yağışlara karşı hazırlıklı olunmasının önem taşıdığı not edildi.

BURSA’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN PAZAR YERLERİ VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU. YOLLARIN SULAR ALTINDA KALDIĞI KENTTE, YAĞIŞIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ.