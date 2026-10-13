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Deniz trafiğine dikkat: Marmaris-Kaş açıklarında 50-75 km/saat fırtına bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge, Marmaris-Kaş açıklarında doğu ve güneydoğudan 50-75 km/saat (6-8 kuvvetinde) fırtına beklendiği, akşama doğru zayıflayacağı duyuruldu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 18:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Deniz trafiğine dikkat: Marmaris-Kaş açıklarında 50-75 km/saat fırtına bekleniyor

Meteorolojiden deniz uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede, Marmaris-Kaş arasında kalan denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

Beklenen rüzgar ve zamanlaması:

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Marmaris-Kaş arasında doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor." ifadesine yer verildi. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kimler dikkat etmeli ve hangi önlemler alınmalı:

Açıklamada, başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere denizde bulunanların meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ TARAFINDAN YAPILAN...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ TARAFINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE MARMARİS-KAŞ ARASINDA KALAN DENİZLERDE FIRTINA UYARISI YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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