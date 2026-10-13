Güçlü sağanak tehdidi: Tunceli ve çevresinde tedbir çağrısı

Meteoroloji'den bölge geneli uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Tunceli ile birlikte Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Malatya'nın güney kesimleri'nde yağış ve toz taşınımı beklendiği bildirildi.

Uyarının kapsamı:

Açıklamada, bu iller çevresinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtilerek; ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dere taşması gibi risklere dikkat çekildi.

Beklenen etkiler ve alınması gereken tedbirler:

Ayrıca açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulandı. Adıyaman, Elazığ ve Malatya çevrelerinde beklenen toz taşınımının ise görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma ve çamur şeklinde yağışa yol açabileceği ifade edildi.

Yetkililer, bildirilen olumsuzluklara karşı vatandaşların, araç sürücülerinin ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, TUNCELİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI YAPTI.